WhatsApp, sul web si nascondono 3 FUNZIONI segrete

Avreste mai pensato un giorno di ritrovarvi a scegliere tra due applicazioni di messaggistica istantanea? Chi era appassionato degli SMS non pensava neanche che sarebbe stato possibile inviare dei messaggi sfruttando la connessione ad Internet e invece a distanza di anni eccoci qua. WhatsApp riveste certamente la carica di leader assoluta tra le piattaforme, ma Telegram non scherza.

Proprio per questo motivo negli ultimi tempi la famosa app colorata di verde ha dovuto fare gli straordinari pubblicando tanti aggiornamenti. In questo modo WhatsApp ha ripreso il largo, acquisendo di nuovo vantaggio su Telegram. Ci sono delle funzioni che gli utenti hanno apprezzato, mentre ce ne sono delle altre che invece molte persone ancora devono scoprire.

Unitamente a queste, ci sono anche diversi misteri sul web tutti da conoscere, con funzionalità segrete che si possono scaricare con applicazioni di terze parti. Basterà infatti rifarsi a tre soluzioni in particolare, tutte utili e legali al 100%.

WhatsApp: le tre funzioni segrete da scaricare dal web, ecco quali sono

La prima funzione è quella che consente di capire quando un utente entra su WhatsApp e anche quando esce. Il tutto funziona tramite la piattaforma Whats Tracker, che avviserà lo spione che decide di scaricarla con una notifica quando il numero da lui controllato deciderà di entrare o uscire.

L’altra applicazione è WAMR, utile per memorizzare tutti i messaggi in arrivo così che se qualcuno dovesse cancellarli, saranno recuperabili. Infine l’ultima funzionalità viene concessa dall’applicazione Unseen, utile per essere invisibili pur leggendo tutti i messaggi al di fuori di WhatsApp.