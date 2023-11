Fiat 600 rappresenta il ritorno del marchio italiano all’interno del segmento B. La nuova Fiat 600 Hybrid è caratterizzata dalla presenza della tecnologia ibrida MHEV “P2” in grado di offrire un’esperienza di guida fluida in qualsiasi circostanza. In particolare, con questa tecnologia, l’azienda mira a ridurre le emissioni promuovendo così un maggior rispetto per l’ambiente. Inoltre, con un maggior confort alla guida si garantisce anche un minor inquinamento di tipo acustico.

I dettagli della nuova Fiat 600 Hybrid

Il nuovo modello ibrido sarà disponibile in due allestimenti:

“La Prima” ricca di funzionalità ed esclusiva;

ricca di funzionalità ed esclusiva; Versione “600”, ovvero il modello base, che presenta buone dotazioni di serie, tra cui troviamo i sedili in tessuto riciclato e plancia nera opaca in plastica biologica.

Entrambe le versioni presentate sono dotate di un’interfaccia HMI dedicata. Così come anche le leve del cambio, il volante e il cambio manuale. Inoltre, troviamo anche funzionalità particolarmente avanzate per quanto riguarda la sicurezza ed anche l’assistenza alla guida. Il prezzo base per la nuova Fiat 600 Hybrid è di 19.950 euro. Per tutti e due i modelli presentati è possibile anche selezionare l’opzione di rottamazione e quella per il finanziamento.

Il Managing Director Fiat e Abarth in Italia, Giuseppe Galassi ha dichiarato che questo primo “porte aperte” dedicato alla nuova Fiat 600 Hybrid rappresenta quello che è lo stile del Made in Italy. A tal proposito ha inoltre ringraziato la rete di vendita che ha deciso di aderire a questo evento particolarmente cruciale per FIAT. L’azienda di automobili offre la versione ibrida per tutti coloro che non sono ancora pronti ad una guida totalmente elettrica. Inoltre, in questo modo FIAT supporta anche la transizione elettrica con una mobilità urbana che sia sostenibile e al tempo stesso accessibile a tutti. Gli showroom, quindi, accoglieranno tutti gli appassionati con grande entusiasmo per questo nuovo progetto.

A prova del fatto che FIAT vuole spingere sempre di più verso questo tipo di produzione, mentre l’azienda si prepara a questo nuovo e grande arrivo, è stata iniziata contemporaneamente anche la produzione della versione elettrica per la Fiat 600. Dunque, le novità in casa FIAT non finiscono mai. E mentre gli appassionati dell’elettrico sono costretti ad aspettare ancora un po’ per poter ammirare il modello a loro dedicato, gli altri, interessati alla versione ibrida possono approfittare del “porte aperte” e conoscere così la nuova Fiat 600 Hybrid.