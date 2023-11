L’evento del Black Friday è considerato ormai da parecchio tempo uno dei giorni di shopping più attesi di tutto l’anno. Su Amazon, l’azienda SwitchBot ha dimostrato il suo volere nel renderlo ancor più memorabile per tutti i suoi clienti. Il marchio switch bot e specializzato per la creazione di una casa intelligente ed ha perciò creato tantissimi dispositivi smart innovativi e soprattutto molto facili da utilizzare. Dal 17 al 27 novembre molti dei suoi prodotti saranno disponibili ad un prezzo scontato fino al 40%. Un’opportunità imperdibile.

I dispositivi SwitchBot su Amazon da non perdere

Dalla pulizia, all’automazione, su Amazon per il Black Friday troverete tutto ciò che potrebbe servirvi della gamma di prodotti SwitchBot.

Robot Aspirapolvere

Lo Switchbot Mini Robot Vacuum K10+ ha avuto un fortissimo successo nel mercato giapponese ed ora è disponibile anche nel nostro paese a partire da questo mese. Si tratta di un robot aspirapolvere avente dimensioni molto ridotte, minori del 50% rispetto agli altri dispositivi presenti sul mercato e capace di offrire una pulizia al 90% più efficiente. La sua grandezza così minima e compatta lo vanno a rendere il dispositivo perfetto per coloro che posseggono una casa piccola o sono in affitto. Il prodottoo è acquistabile approfittando del black Friday per un tempo limitato, vi basterà recarvi su Amazon.

Apritende smart su Amazon

Un altro prodotto molto interessante presente su Amazon è il SwitchBot Curtain 3. Tratta di un robot realizzato per le tende intelligenti che può essere installato in soli 10 secondi. Gli sviluppatori assicurano che le sue performance sono migliori di quelle degli hotel a 5 Stelle. Il design è stato molto migliorato ed è ancora più silenzioso e resistente rispetto ai modelli precedenti. Offre anche una batteria dalla durata illimitata grazie all’utilizzo di un pannello solare. L’apritende intelligenze è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato al 30% di 65 euro!

SwitchBot Blind Tilt

Lo SwitchBot Blind Tilt è un controller per persiane. Il suo utilizzo consente di trasformare gli ambienti della propria casa rendendoli smart e moderni. Come il dispositivo precedente, anch’esso possiede una batteria studiata con l’implementazione di un pannello solare per una durata maggiore. Ricordiamo ancora una volta l’offerissima con il black Friday che regala uno sconto del 30%. Il costo del dispositivo attualmente su Amazon è di 48,99 euro. Inoltre, se acquisti due prodotti avrai un altro bonus del 5%.

Controllo della casa completo

Nel caso si cerchi un sistema per il controllo della casa, la scelta potrebbe ricadere sullo SWITCH BOT HUB 2, la cui tecnologia si basa sul Wi-Fi. Esso rende qualsiasi dispositivo della società compatibile tramite l’utilizzo del Bluetooth. Dopo aver connesso gli altri prodotti all’Hub 2, essi possono poi essere controllati attraverso Apple home o altre piattaforme. Il dispositivo consente di monitorare la temperatura e l’umidità tramite il termoigrometro. Scopri di più sull’offerta in Black Friday su Amazon.

Dispositivo per esterni: acquistalo su Amazon

Il Switchbot Outdoor Meeter è un dispositivo per esterni avente una classificazione ITP65 che lo va a renderlo totalmente impermeabile. È un dispositivo ideato per controllare in maniera accurata la temperatura, come accennato poco fa. Oltre a questi dati può fornire altre informazioni riguardanti le condizioni esterne. Quando poi questo viene collegato all’Hub gli utenti riceveranno delle notifiche in tempo reale. È acquistabile al costo più basso di sempre di 15,39€ al 30% di sconto sempre sul nostro amatissimo Amazon.