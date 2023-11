Il Black Friday di Amazon, che ricordiamo durerà fino al 27 novembre, non è solamente costellato dall’elettronica e la tecnologia di ultima generazione, bensì al giorno d’oggi gli utenti si possono trovare ad acquistare anche beni di prima necessità, come gli alimentari di vario genere, riuscendo ugualmente a risparmiare moltissimo. E’ questo il caso delle capsule compatibili Nespresso di Caffè Borbone, un marchio napoletano davvero famoso sulla penisola italica.

Il set attualmente in promozione su Amazon comprende ben 100 capsule Respresso Miscela Rossa, come detto compatibili con le macchine da caffè del suddetto brand. tutte raccolte all’interno di una comoda scatola di cartone, che ricorda vagamente una valigia di altri tempi (data la forma ed il design stesso).

Capsule caffè Borbone per Nespresso, ecco il loro prezzo su Amazon

Il prezzo del kit di cialde di Caffè Borbone è in forte ribasso rispetto al passato, infatti dovete sapere che la cifra più bassa richiesta nell’ultimo periodo era stata di 20 euro, ma in occasione del Black Friday Amazon è voluta andare ancora oltre, mettendo sul piatto altri 2 euro circa di riduzione, per una spesa da sostenere che equivale a soli 18,59 euro.

Ogni cialda viene inserita in una bustina salvaroma, ciò sta a significare che sono tute suddivise singolarmente, per riuscire ad estrapolare il meglio da ogni erogazione di caffè. La variante attualmente in promozione, che ricordiamo essere la Miscela Rossa, viene definita con intensità 9, a conti fatti è una delle più forti tra quelle commercializzate dall’azienda, alla pari della Miscela Nera. Spedizione gestita da Amazon, la consegna è rapidissima ed avverrà entro pochi giorni.