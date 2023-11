Gli utenti scelgono Iliad sempre con più convinzione. I clienti che decidono di attivare una promozione con il gestore francese avranno a disposizione offerte sempre molto interessanti come la Giga 150. Nel corso di questa stagione autunnale inoltre vi è un elemento in più da considerare per tutti coloro che decidono di passare al gestore francese: la disponibilità di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Nel corso di queste settimane, infatti, Iliad sta finalmente lavorando ad un’app per gli smartphone Android e per gli iPhone di ultima generazione. Il lancio che dovrebbe essere ufficializzato in tempi stretti, andrà per sempre a chiudere la stagione delle app parallele. Specie gli utenti che hanno un device Android sino a questo momento, per la gestione del loro profilo tariffario, si affidavano proprio ad app parallele disponibili su Google Play Store.

Per quanto concerne le funzioni che saranno disponibili con l’app di Iliad, queste dovrebbero essere del tutto speculari a quelle già previste con le app di altri gestori. I clienti in primis potranno effettuare ricariche del loro credito residuo, verificare le soglie di consumo della loro ricaricabile, attivare nuove offerte per il proprio profilo commerciale.

Il lancio dell’app renderà quindi ancora più conveniente l’offerta di Iliad, un’offerta che sotto il punto di vista commerciale è sempre caratterizzata dalla Giga 150. I clienti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.