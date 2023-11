I clienti che attiveranno un profilo su Disney+ o che già hanno un piano operativo hanno ricevuto una serie di novità sotto il punto di vista commerciale. La piattaforma streaming, infatti, ha ufficializzato una serie di cambiamenti, in scia a quanto già previsto da Netflix nel recente passato.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Anche Disney+, infatti, proprio per seguire l’onda lunga di Netflix e di altre piattaforme streaming ha deciso di porre una sorta di vincolo a tutti gli utenti che effettuano la condivisione degli account.

Allo stato attuale, in linea con quanto previsto da Netflix, la piattaforma streaming si impegnerà ad effettuare controlli più serrati contro la condivisione di massa dei profili. A breve, inoltre, dovrebbero arrivare delle misure che porranno veri e propri vincoli per la divisione degli account.

Le novità di Disney+ sotto il punto di vista commerciale non si fermano qui. Dal 1 novembre, infatti, sono entrate in vigore delle rimodulazioni sui precedenti costi di listino. In controtendenza rispetto al passato Disney+ ora prevede il varo di un pacchetto entry level al costo di 5,99 euro ogni trenta giorni. Questo pacchetto è caratterizzato dalla presenza delle pubblicità.

In aggiunta a questo ticket, i clienti potranno inoltre scegliere il classico ticket standard, dal costo 8,99 euro al mese, con libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD.Il servizio completo sarà garantito invece dal ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.