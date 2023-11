Avete una macchina da caffè Nespresso e volete assaggiare gusti differenti rispetto alle classiche capsule del brand? dovete sapere che sul mercato si trovano tantissime varietà compatibili ugualmente interessanti e di buona qualità, come quelle prodotte da Caffè Vergnano, nel modello Espresso.

In offerta in occasione del Black Friday di Amazon, il prodotto è composto da un pack di 100 capsule differenti, completamente compostabili (e quindi attente all’ambiente), perfettamente compatibili con tutte le macchine a capsule a marchio Nespresso. Il set viene commercializzato in una comoda scatola di cartone, facilmente apribile per accedervi in rapidità giorno per giorno.

Capsule Nespresso in super offerta su Amazon

Il caffè è assolutamente immancabile sulle tavole di noi italiani, perché allora non affidarsi a Caffè Vergnano, un mostro sacro del settore, capace dal lontano 1882 di mettere sul mercato una grande qualità? il set da 100 capsule per la macchina Nespresso viene oggi a costare solamente 16,63 euro, contro i 31,90 euro che il listino prevederebbe.

Se interessati all’acquisto, vi proponiamo il profilo organolettico che la stessa azienda va a comunicare, composto da una intensità 4/5, un aroma 4/5, corpo 4/5, dolcezza e rotondità invece sono massime, con 5/5. Bastano davvero pochissimi secondi per ottenere risultati che si avvicinano tremendamente al livello del bar.

Una volta utilizzata la cialda può essere smaltita direttamente nell’umido, essendo compostabile, oltre ad essere BIO Based, ovvero costituita con un quantitativo superiore al 60% di carbonio di origine vegetale. Nello smaltimento la stessa cialda non deve in nessun modo essere separata dal caffè, basterà gettarla nell’apposito bidoncino che avete presso la vostra abitazione.