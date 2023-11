Il nuovo aggiornamento della One UI 6 di Samsung è già in fase di rilascio sui flagship del produttore coreano. L’udate introduce la nuova interfaccia utente proprietaria sulla base di Android 14. Le novità dal punto di vista stilistico e funzionale sono molte, con gli utenti che possono divertirsi grazie alle feture inedite e alle tantissime possibilità di personalizzazione.

Tuttavia, nel corso di questi giorni, i device pronti a ricevere l’aggiornamento aumenteranno notevolmente. Infatti, Samsung ha avviato il roll out della One UI 6 per circa 30 smartphone Galaxy. Questi device riceveranno la notifica di aggiornamento nel corso dei prossimi giorni, con una finestra temporale di circa cinque settimane.

Secondo quanto anticipato da un nuovo report, possiamo scoprire tutti i device Samsung che verranno aggiornati entro la fine dell’anno. Le indiscrezioni indicano che si tratta delle versioni Europee dei device e sono inclusi anche quelli Italiani.

Svelato l’elenco completo di tutti i device Samsung che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 6.0 basata su Android 14

Nelle prime settimane di novembre, i device già interessati dal roll out saranno:

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Serie Galaxy S22

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Galaxy A14 5G

I seguenti dispositivi, invece, riceveranno la notifica di aggiornamento a partire dal 20 di novembre:

Galaxy A13 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Serie Galaxy S21 5G

Galaxy Z Flip4 e Z Fold4

L’ultima settimana di novembre sarà dedicata a: