Con la competizione che diventa sempre più spietata anche Samsung ha deciso di apportare alcune interessanti modifiche ad alcuni dei suoi dispositivi Android. In particolare, l’arrivo di One UI 6.0 sta per portare una nuova interfaccia e con essa una serie di aggiornamenti relativi al sistema operativo Android che arriva alla sua versione 14. Un primo sguardo alla One UI 6.0 ha permesso di scovare la presenza di parecchie funzionalità decisamente interessanti. Alcune di queste però potrebbero essere in un certo senso nascoste. Vediamo insieme quali sono!

Le nuove funzioni di One UI 6.0

La prima funzionalità “nascosta” di One UI 6.0 riguarda la possibilità di personalizzare l’estetica della schermata di blocco. Infatti, adesso sarà possibile apportare modifiche anche piuttosto evidenti basandosi sui propri gusti personali. Sarà possibile sostituire il tipo di orologio, i collegamenti rapidi inclusi, la posizione di vari elementi ed anche il carattere.

Anche il pannello delle notifiche presenta alcune migliorie, così come anche la schermata delle impostazioni rapide. Infatti, se espandiamo il pannello con due swipe dall’alto sarà possibile notare delle variazioni sullo slider della luminosità. Questo non presenta più solo il sensore di regolazione automatica, ma anche una nuova funzione. Infatti, ora sarà possibile attivare Extra Brightness così da fruttare al massimo le potenzialità del pannello.

Un’altra funzione appena introdotta è decisamente interessante per migliorare l’esperienza degli utenti in toto, non solo in relazione ai propri dispositivi smartphone, è la Smart View. Attraverso questo sistema sarà possibile lanciare il mirroring su altri dispositivi tra loro compatibili.

Tutte funzioni sicuramente utili, ma c’è un’altra funzionalità che possiamo considerare a tutti gli effetti la più utile tra le novità in arrivo. Questa riguarda i Widget Fotocamera personalizzabili. Attraverso il loro uso, tutti gli utenti potranno portare le varie modalità di scatto da loro preferite direttamente sulla home dello smartphone. In questo modo, proprio come un collegamento rapido, sarà possibile aprire la fotocamera direttamente con la propria modalità di scatto preferita. Attraverso l’uso di questa funzione non sarà più necessario quindi aprire ogni volta l’app fotocamera e mettersi a cercare tra le varie opzioni quella che si intende usare. Questa funzione, tra le altre cose massimizza l’efficienza del sistema e riduce i tempi.