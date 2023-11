In questi giorni il colosso Amazon sta proponendo lo smartphone Oppo Find X5 Lite ad un prezzo molto interessante.

Si tratta di uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Ricordiamoci la scheda tecnica completa.

Oppo Find X5 Lite in offerta su Amazon

Lo smartphone dispone di un grande display da 6.43 pollici e di una risoluzione da 2400×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Oppo Find X5 Lite sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

L’eccellenza di questo Oppo Find X5 Lite è completata da una fotocamera con un sensore da ben 64 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 9238×6928 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Monta un processore Dimensity 900 MediaTek MT6877 con GPU Mali-G68 MC4, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con MicroSDXC. Batteria da 4.500 mAh e sistema operativo Android 11 ColorOS 12. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 297 euro.