Nelle calde giornate estive l’unica cosa che ci da sollievo è un condizionatore o un ventilatore, purtroppo però non è detto che ci siano nel nostro luogo di lavoro.

Possiamo ovviare il problema in questione acquistando un ottimo ventilatore per scrivania, proposto a soli 10 euro sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ventilatore da scrivania a soli 10 euro su Amazon

Questo mini ventilatore da tavolo USB è un ventilatore personale perfetto per casa, ufficio, dormitorio, biblioteca, sala giochi e così via. Questo mini ventilatore da tavolo da 4,84 pollici è in grado di produrre una leggera brezza per mantenerti fresco e rilassato. Questa mini ventola pesa solo 180 g / 0,39 libbre per facilitare lo spostamento o il trasporto.

Tutti i motori brushless a bassa rumorosità in rame rendono questo mini ventilatore personale un ventilatore ultra-silenzioso, perfetto per l’ufficio, la casa, il dormitorio, lo studio, la biblioteca e la sala giochi. Hai solo la brezza fresca; non c’è spazio per il rumore. Questa ventola è compatibile con computer, laptop, notebook, caricabatteria per auto, alimentatore, caricabatterie USB da muro 5V, caricabatterie solare da 5V e persino il caricatore del telefono.

La ventola RATEL mini USB è un ventilatore da tavolo leggero per la tua casa, ufficio o ovunque tu scelga. Il peso della ventola è di soli 0,40 once, quindi puoi trasportarlo facilmente da un posto all’altro. Potete acquistarla per soli 11.99 euro seguendo questo link.