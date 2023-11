Il team di DXOMARK ha analizzato a fondo il comparto fotografico di Huawei Mate 60 Pro+. Da questo test approfondito su tutte le componenti ottiche del device, è emerso che il produttore cinese ha realizzato un cameraphone d’eccellenza.

Infatti, Huawei Mate 60 Pro+ si posiziona al primo posto assoluto della classifica stilata da DXOMARK. Il test ha riguardato le prestazioni fotografiche con particolare attenzione allo zoom, alla qualità generale, alla messa a fuoco e tutti gli elementi che concorrono allo scatto finale.

Gli esperti di DXOMARK hanno testato in device in relazione agli scatti fotografici e allre riprese video. In particolare, hanno tenuto conto della qualità generale, del bilanciamento del bianco, dell’autofocus e dello zoom, tutti elementi che permettono di ottenere risultati migliori rispetto alla concorrenza. Tutte le prove sono state condotte con scenari di utilizzi diversi ma comunque abbastanza comuni per rispecchiare l’utilizzo da parte degli utenti.

Il comparto fotografico di Huawei Mate 60 Pro+ non ha rivali, DXOMARK incorona il flagship come il miglior cameraphone attualmente disponibile sul mercato

Ne è emerso che Huawei Mate 60 Pro+ è caratterizzato da un intervallo dinamico molto ampio, un parametro che garantisce l’esposizione accurata soprattutto quando si fanno scatti ai paesaggi o ritratti. I colori sono ben bilanciati nella maggior parte delle condizioni di scatti con un compromesso ottimale tra texture e rumore.

Lo zoom genera bassi livelli di rumore anche ad ingrandimenti elevati, confermando la buona resa sia delle ottiche che del software di scatto. L’autofocus è sempre veloce e preciso, anche grazie ad una stabilizzazione video efficace. Questo garantisce anche un effetto sfocatura ben realizzato per i soggetti ripresi in modalità ritratto.

Tra i principali vantaggi di Huawei Mate 60 Pro+ c’è l’apertura variabile che permette una profondità di campo ottimizzata. Ne consegue che le ottiche si adattano bene ad ogni esigenza tra cui anche le macro che sfruttano il teleobiettivo da 3,5x.

Tuttavia, sono presenti anche dei punti di debolezza nel device come la perdita di dettagli nei video quando si verificano situazioni di contrasto e scarsa illuminazione. Il rumore nei video con poca illuminazione è accentuato, compromettendo la qualità generale. Sempre in contesti di illuminazione particolari, la resa dell’incarnato non è ottimale.

Al netto di queste problematiche, Huawei Mate 60 Pro+ si conferma lo smartphone con la miglior comparto fotografico secondo DXOMARK. Il device sfrutta al meglio l’ottica primaria da 48 MP, la lente OIS Ultra-grandangolare da 40 MP e il Teleobiettivo da 48 MP per garantire foto e video qualitativamente eccezionali.