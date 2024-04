Android Auto ha finalmente proposto un nuovo aggiornamento che ha portato una “rinfrescata” per le impostazioni disponibili su smartphone. Secondo quanto riportato il nuovo design sarebbe già in rollout in beta e presto potrebbe essere disponibili per tutti gli automobilisti.

Gli ultimi cambiamenti registrati per questa applicazione sono stati apportati circa 4 anni fa. Nonostante le diverse grafiche cambiate nel corso del tempo, l’aspetto generale dell’app Android Auto era rimasto dunque sempre lo stesso. Ora, invece, con la nuova versione (11.8) le cose stanno per cambiare radicalmente. Ma cosa sta cambiando davvero? E come accedere a queste modifiche?

Nuova versione di Android Auto in arrivo

Si tratta di adottare il Material You. I colori cambiano in base alle impostazioni del sistema. Inoltre, sarà ovviamente disponibile anche il supporto al tema scuro dark mode. Dunque, si può dire che, mentre tutto è stato cambiato dal punto di vista della forma, poco cambia invece dal punto di vista della sostanza. Cosa vuol dire? Che non vengono introdotte funzioni prima inaccessibili. Ora però tutto viene presentato con un aspetto molto più organizzato, moderno e leggibile per gli utenti che sono alla guida.

L’unica sezione che ha mantenuto il vecchio stile dell’app è quella dedicata alle opzioni per gli sviluppatori. Quest’ultime essendo nascoste probabilmente sono state escluse dal sistema di aggiornamento, almeno per il momento. Le cose potrebbero cambiare ancora con l’arrivo dei prossimi aggiornamenti. Ricordiamo, per chi fosse interessato che per accedere ed abilitare le opzioni per gli sviluppatori bisogna premere ripetutamente sulla voce “Informazioni su versioni e autorizzazioni”

Ma come accedere alle nuove impostazioni? Per procedere è necessario recarsi nelle impostazioni del proprio dispositivo Android, cercare nella barra di ricerca Android Auto e poi cliccare sul primo risultato che ci viene proposto. In alternativa, è possibile recarsi nella sezione “Dispositivi connessi”, cliccare su “Preferenze di connessione” ed infine, selezionare “Android Auto”.