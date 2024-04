Google ha lavorato al nuovo aggiornamento di Android 15 per mesi, avendo rilasciato alcune build in anteprima per gli sviluppatori già mesi fa. Una delle versioni più recenti è stata rilasciata esattamente due settimane fa con l’arrivo di Android 15 Beta 1. A quanto pare, Google si è affrettata a rilasciare un follow-up con la Beta 1.1 all’inizio di questa settimana.

L’azienda è tornata subito al lavoro con questa versione probabilmente per risolvere il numero non indifferente di bug presenti, per evitare che diventino ingestibili fino al prossimo update. Annunciato su Reddit, Google ha iniziato a diffondere l’aggiornamento per quello che l’azienda chiama una semplice patch. Le note di rilascio supportano questa teoria, ma alcuni dettagli lasciano intendere altro. La prima tesi sembra credibile poiché manca qualsiasi menzione alle nuove funzioni e opzioni. Sono, invece, elencate una manciata di correzioni per alcuni bug piuttosto importanti. Gli utenti che hanno riscontrato problemi con l’arresto anomalo o la mancata risposta delle app durante l’uso, un consumo eccessivo della batteria, un gesto interrotto e uno sfarfallio dello schermo saranno particolarmente entusiasti di questo aggiornamento.

Questo aggiornamento minore ad Android 15 Beta 1 include le correzioni ai seguenti problemi

Blocco delle app e la successiva visualizzazione del messaggio “L’applicazione non risponde”

Problema di prestazioni del sistema che in alcuni casi causava un consumo eccessivo della batteria

Arresto anomalo dell’app Impostazioni di sistema quando si tentava di aggiungere la propria impronta digitale

Funzionamento del gesto indietro del sistema

Sfarfallio ripetuto dello schermo

L’aggiornamento è in fase di lancio e la nuova versione ha il numero di build AP31.240322.027. Utilizza, inoltre, le stesse patch di sicurezza di aprile 2024 delle prime due versioni beta che la precedono. Gli utenti iscritti al programma beta con un Google Pixel 6 o modelli successivi stanno già ricevendo l’aggiornamento del sistema operativo per questa build, che pesa meno di 15 MB sulla maggior parte dei dispositivi.