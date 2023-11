Alcuni ex clienti di TIM potranno ora decidere di tornare attivando un’offerta davvero sensazionale. In queste ultime ore, infatti, l’operatore telefonico italiano sta invitando questi clienti ad attivare l’offerta mobile denominata TIM Power Iron New ad un costo molto basso di 6,99 euro. Il bundle che viene proposto agli utenti è davvero unico e imperdibile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna ora con TIM attivando la super offerta low cost con tanti giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico TIM sta invitando i suoi ex clienti a tornare attivando un’offerta davvero conveniente. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata. TIM Power Iron New ed un costo davvero ridotto di appena 6,99 euro al mese.

Gli ex clienti dell’operatore che attiveranno questa offerta potranno avere accesso ogni mese a ben 100 GB di traffico dati da utilizzareper navigarecon connettività ad una velocità massima pari a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Gli utenti potranno a che utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 200 SMS.

Come segnalano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, gli ex clienti a cui è stata data questa possibilità stanno ricevendo una apposita comunicazione tramite una nuova campagna SMS. Ecco uno degli SMS inviati in questi giorni dall’operatore telefonico ai suoi ex clienti.

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 100 giga, 200 sms e minuti illimitati. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad, Poste Mobile, Coop, Fastweb e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 29/11. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni”.