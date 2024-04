Fallout: grazie ad un progetto nuovo ci si può giocare su Excel

Ci sono volte che nel così geniale e creativo universo informatico nascono progetti tanto audaci quanto sorprendenti. Probabilmente, almeno trattando di quelli più recenti, uno di questi è Dynamic Pear. Tramite questa iniziativa, se così la vogliamo definire, uno sviluppatore ha trasformato Fallout in un gioco utilizzabile direttamente all’interno di Excel. Ebbene sì, parliamo il noto software di gestione dei fogli di calcolo di Microsoft che di certo non utilizziamo per i videogiochi.

Fallout è una saga open-world sviluppata da Bethesda Game Studios. Essa, nel tempo, ha guadagnato una devota fanbase grazie allo stile di narrazione avvincente, a quanto sia particolarmente dettagliato il mondo di gioco e alle scelte che influenzano il destino del giocatore. Fallout dona ai gamer la possibilità di esplorare ambienti post-apocalittici, di interagire con diversi personaggi e di affrontare sfide che mettono alla prova abilità e ingegno.

Dalle console a Excel, arriva Fallout

L’ambizioso progetto, appunto denominato Dynamic Pear, è il frutto del lavoro di un talentuoso sviluppatore che ha già dimostrato in passato il suo genio creando Tetris per il medesimo software. Trasformare un programma così diverso in un gioco come Fallout è però tutta un’altra storia.

Nel video condiviso dal creatore si vede quanto sia straordinario il risultato ottenuto. Il gioco richiama le prime generazioni della saga e possiede una grande mappa da esplorare. Ci sono poi le solite missioni da dover completare, un sistema di combattimento dettagliato, accompagnato dalle statistiche, calcoli per le azioni di attacco e i diversi livelli da superare. Ciò che rende veramente unico il progetto è la presenza di una vera e propria interfaccia di gioco integrata all’interno di Excel. Con essa i giocatori possono addirittura muoversi sulla mappa, affrontare i loro nemici nemici e terminare le missioni.

Fallout su Excel è un esempio lampante di come la creatività e l’innovazione possano trasformare gli strumenti più comuni in qualcosa di davvero straordinario. Grazie a Dynamic Pear, gli appassionati di Fallout possono ora provare il loro gioco preferito direttamente dal software di gestione dei dati microsoftoniano.