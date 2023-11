Messaggio ASSURDO nelle mail, la truffa PHISHING svuota i conti

La truffa che sta girando in questi giorni porterebbe gli utenti ad iscriversi ad uno strano sito di incontri. Una volta perfezionata l’iscrizione, il cliente si renderebbe conto di aver subito un inganno, la più classica delle truffe phishing.

Truffa clamorosa, attenti a questo nuovo tentativo di phishing

Come potete leggere in basso il messaggio sembra molto accomodante, ma i più avvezzi si sono accorti che qualcosa non va. L’italiano infatti non è perfetto, anche se qualcuno potrebbe cascarci ugualmente pensando che, trattandosi di una ragazza straniera, tali problemi con la lingua siano anche concessi.

Ovviamente c’è un link alla fine del messaggio, che non è stato incollato proprio per evitare che qualcuno possa cliccarci su anche da questo articolo.

“È un luogo sicuro e conveniente per fare

conoscenza, dove possiamo comunicare senza rivelare le nostre informazioni

personali. Esiste anche una versione mobile, così possiamo rimanere in contatto anche

quando siamo in movimento.

Se accetti questa proposta, faccelo sapere. Se decidi che non fa per te, capisco

perfettamente la tua scelta e puoi semplicemente eliminare questa email dalla tua

casella di posta.

Il mio profilo si chiama Mystical_moon e per accedervi dovrai completare una breve registrazione semplicissima

Grazie per avermi prestato la tua attenzione ed aver letto questo messaggio e mi scuso per eventuali

disagi. Spero che potremo trovare un argomento comune e avere una conversazione

più dettagliata sui nostri interessi e sulla nostra vita.

Giulia”

Dopo questo messaggio partirà la truffa vera e propria, visto che si continuerà con un link presso un sito di incontri per il quale verrà indicato anche il nickname del fantomatico partner. Proprio per questo motivo bisogna stare molto attenti.