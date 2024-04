Sono sempre più gli utenti che scelgono di utilizzare Google Calendar per tenere in ordine i loro impegni ed eventi da ricordare. A tal proposito, sta per arrivare una nuova funzionalità particolarmente attesa da molti quando si parla dell’app Android. Si tratta dell’opzione che permette di scorrere più rapidamente i mesi presenti nel calendario.

Google sta per rilasciare un nuovo aggiornamento che cambia l’aspetto di questa nuova versione di Calendar. Nello specifico, con un singolo click, all’interno dell’app è possibile selezionare il mese di proprio interesse. In questo modo è possibile visualizzarlo all’interno del calendario senza particolari perdite di tempo.

Nuovo aggiornamento per Google Calendar

Infatti, per raggiungere un qualsiasi mese su Google Calendar basterà selezionarlo direttamente dalla barra dei mesi che è stata introdotta proprio con quest’ultimo aggiornamento. La barra è disponibile immediatamente sotto la schermata di visualizzazione rapida del mese attuale. Scorrendo la barra e scegliendo il mese di interesse è possibile così visualizzarlo sul calendario di Google in modo semplice e veloce.

E non è tutto. Sembra grazie alla nuova barra introdotta è possibile capire in rapidità a quale anno si riferisce, con uno spazio bianco seguito da tutte le opzioni mensili che sono incluse. Suddetto aggiornamento di Google Calendar permette all’applicazione Android di crescere in maniera continua per facilitare l’esperienza dei suoi utenti.

Queste sono le sole notizie relative a questa opzione che sta per arrivare su Google Calendar. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli a riguardo dall’azienda di Mountain View. Al momento, è ipotizzabile che la funzione sia in fase di distribuzione via server per tutti gli utenti. Inoltre, è importante ricordare che la versione compatibile dell’app Calendar di Google dovrebbe essere almeno la 13.1. Dunque, se siete in possesso dell’applicazione ed è aggiornata almeno alla versione menzionata, già nei prossimi giorni potreste notare l’apparizione di queste modifiche nel vostro calendario.