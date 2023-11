Il nuovo aggiornamento per Windows 11 23H2 è finalmente disponibile, ma gli utenti hanno trovato sin da subito difficoltà nell’installazione a causa di un bug. Alcuni PC non riescono a supportarlo ed altri, dopo l’update, hanno manifestato malfunzionamenti.

I commenti non si sono fatti attendere e sono comparsi a fiotti sul Feedback Hub della Microsoft. Il problema fondamentale starebbe nell’impossibilità di attuare l’aggiornamento, ma fortunatamente questo non provoca danni al sistema che semplicemente ritorna allo stato precedente. La pecca più grande è che Windows non fornisce un messaggio di errore dettagliato, non mostrandone le cause e causando incertezza negli utenti meno esperti.

I differenti problemi segnalati per Windows

All’interno dei commenti è stato specificato che l’aggiornamento riesce ad essere scaricato e anche ad essere installato, ma solo al 25%. Il messaggio riferente l’errore comunica che il sistema ha riscontrato problemi generici, chiedendo di riprovare dopo un po’ di tempo. Altri utenti hanno invece spiegato che neanche il download ha funzionato, non raggiungendo il 100%.

Una parte ha addirittura riferito che sono stati segnalati file corrotti (o assenti) e una memoria piena. Gli esperti della Microsofft hanno cominciato a lavorare subito per risolvere il problema, appena hanno ricevuto le prime segnalazioni. Si suppone, quindi, che la soluzione arriverà presto. Hanno consigliato, nel frattempo, di installare gli aggiornamenti precedenti a Windows 11 23H2 attraverso il catalogo contenente tutti gli update sul sito ufficiale.

Una versione in particolare, la KB5031455, pare essere di fondamentale importanza per permettere l’aggiornamento corretto del sistema. Questa sembra che contenga file di base necessari per le nuove feature. L’invito a installare questi aggiornamenti è consigliabile per coloro che desiderano mantenere il Windows nuovo, in attesa della risoluzione definitiva dei problemi. Non si conoscono ovviamente le tempistiche precise, non ci resta che attendere.