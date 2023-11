Windows, ecco com'era la versione 1.0 di quarant'anni fa

Il sistema operativo Windows, un pilastro nel mondo dell’informatica, celebra il suo quarantesimo anniversario, segnando un traguardo significativo nella storia della tecnologia. Questo viaggio nel tempo inizia il 10 novembre 1983, quando Bill Gates, cofondatore di Microsoft, annunciò per la prima volta Windows in un evento all’Helmsley Palace Hotel di New York.

Windows: buon compleanno (in ritardo)!

Ad ogni modo, è importante distinguere tra l’annuncio e l’effettiva commercializzazione di Windows. La versione iniziale, Windows 1.0, non è stata rilasciata fino al 1985, due anni dopo l’annuncio. Questa versione iniziale era rivolta principalmente agli sviluppatori e veniva chiamata Premiere Edition, segnando l’inizio di un’era nuova per gli utenti di computer.

La prima versione pubblica di Windows, denominata Windows 1.01, ha fatto il suo debutto nel novembre del 1985. Questo sistema operativo, sebbene dotato di un’interfaccia grafica, era molto diverso da ciò che gli utenti moderni potrebbero aspettarsi. Un video pubblicato sul canale YouTube di GregorRichards ci offre uno sguardo nostalgico su come fosse l’interfaccia di Windows all’epoca, che oggi potrebbe apparire rudimentale ma che allora rappresentava un passo significativo nel campo dell’informatica.

Nel corso degli anni, Windows ha subito numerosi aggiornamenti e revisioni, evolvendosi da un semplice ambiente operativo a un sistema operativo completo e sofisticato. La sua capacità di adattarsi e innovare ha permesso a Windows di rimanere una scelta popolare tra gli utenti di computer, con molte persone che ancora oggi utilizzano Windows 10 e l’ultimo Windows 11.

Il quarantesimo anniversario di Windows è un momento per riflettere sull’impatto che questo sistema operativo ha avuto sul mondo dell’informatica e sulla vita quotidiana delle persone. Da un inizio modesto a un gigante dell’industria, Windows continua a essere un simbolo di progresso e innovazione nel campo della tecnologia.