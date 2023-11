Sony PlayStation 5 può essere acquistata oggi al prezzo più basso di sempre su Amazon, un’occasione più unica che rara per raggiungere un risparmio davvero inedito ed esclusivo, considerando appunto che nell’ultimo periodo la stessa console ha iniziato a costare anche di più rispetto al passato.

Il prodotto in promozione è quello classico, parliamo quindi della console bianca con incluso anche il controller DualSense della medesima colorazione, con disco ottico integrato (non removibile), per poter tranquillamente avviare i giochi anche in edizione fisica. Tra le specifiche di rilievo notiamo la possibilità di giocare fino a 120 FPS con uscita a 120Hz (necessario televisore compatibile), ma anche di giocare ad una risoluzione massima di 4320p (8K).

Sony PS5 è scontatissima: ecco quanto costa su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare un Sony PS5, non dovete aspettare oltre per riuscire a spendere poco sull’acquisto di una delle console più vedute nel mondo. Il dispositivo attualmente si trova ad un listino di 499 euro, ma coloro che vorranno acquistarlo potranno spendere solamente 429 euro, approfittando dell’offerta Black Friday attivata da Amazon. Attenzione però, data l’elevata richiesta da parte del pubblico, le scorte potrebbero terminare quanto prima.

Come i più attenti conoscitori del brand sapranno, recentemente Sony ha presentato la versione Slim, con disco ottico removibile; ebbene, il modello attualmente in promozione non è quello nuovo, infatti l’idea è di finire tutte le scorte disponibili del “precedente”, prima di iniziare la vendita del successivo. Le dimensioni restano sempre le stesse, raggiungendo 47,7 x 18,2 x 43,3 centimetri, ed un peso che comunque si aggira attorno ai 2,2kg.