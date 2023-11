ChatGPT, il chatbot a cui si deve il debutto e la comprensione delle innumerevoli potenzialità e possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale, si prepara ad introdurre nuove funzionalità.

A tal proposito OpenAI, l’ente non-profit di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale a cui si deve la realizzazione di ChatGPT, ha rilasciato nuove modalità della piattaforma.

Queste ultime vengono chiamate “My GPT” e si trovano nella sezione “Esplora” del menù laterale della piattaforma.

Ogni modalità offre nuove opportunità di utilizzo di ChatGPT, avrete dunque la possibilità di personalizzare a vostro piacimento la vostra esperienza d’uso.

Ma quali sono queste nuove funzioni?

Guardiamole un po’ più nel dettaglio!

ChatGPT: le principali funzionalità “My GPT”

Come detto, il chatbot, ChatGPT, presenta numerose modalità in grado di personalizzare le sue funzioni.

Ecco alcune delle principali:

DALL-E

Si tratta di una funzione di ChatGPT-4 grazie alla quale è possibile creare immagini partendo da una semplice descrizione testuale.

Una volta che l’immagine è stata generata, avrete inoltre la possibilità di modificarla e di inserire alcuni dettagli grazie ai prompt successivi. Questi ultimi, infatti, consentono di modificare il colore, la forma, la dimensione delle figure e molto altro ancora.

Insomma l’unico limite per questa funziona è solo la vostra creatività.

Data Analysis

Essa consente di caricare rapidamente, numerosi fogli di calcolo e di ottenere, in pochissimi secondi, il loro risultato. Pur essendo una funzione molto potente, non è sempre accurata al 100%. Dunque, in caso di calcoli particolarmente complessi, sarebbe consigliabile rifarsi anche ad altre fonti.

ChatGPT Classic

Una versione semplice di ChatGPT che potremmo definire “classica” e che svolge semplicemente e facilmente il suo lavoro principale senza altre modalità opzionali.

Game Time

Spiega le regole di gioco di qualsiasi gioco da tavola esistente.

Creative Writing Coach

Un ottimo aiuto per la scrittura creativa. Questa funzionalità può infatti essere utilizzata per svolgere ricerche, inserire i propri estratti e ricevere qualche suggerimento utile per migliorare il proprio stile di scrittura. Creative Writing Coach svolge eccezionalmente il suo lavoro ed è molto consigliata.

Cosmic Dream

In mancanza di ispirazione artistica Cosmic Dream vi offre la soluzione. Esso è infatti in grado di offrire ispirazioni artistiche e di generare vere e proprie opere d’arte, anche attraverso la digitazione di una singola parola. è un’applicazione che offre ispirazione artistica

È uno strumento davvero molto potente.

Coloring Book Hero

Si tratta di un’applicazione che consente l’accesso a innumerevoli libri da colorare per i bambini. Essa è davvero molto utile per stimolare la creatività dei bambini senza riunciare al divertimento.

In conclusione, queste che vi abbiamo presentato, sono solo alcune delle innumerevoli e nuove funzionalità offerte da ChatGPT.

Cosa aspettate?

Correte a provarle tutte!