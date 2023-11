Ci sono alcune controversie già diffuse per l’arrivo del nuovo elettrico di Tesla, il Cybertruck. La prima sicuramente riguarda il fatto che gli acquirenti non sono ancora a conoscenza di quello che stanno acquistando. La seconda invece riguarda l’aspetto estetico del pick-up elettrico. In rete si sono creati due schieramenti. Da una parte c’è chi l’ha apprezzato fin da subito, dall’altra invece ci sono molte persone che hanno parecchie perplessità.

Tesla Cyberstruck: l’estetica non convince?

La faida tra queste due fazioni continua ancora e si è anzi inasprita. Il motivo riguarda una foto pubblicata nei giorni scorsi sul noto social americano Reddit. La foto in questione ritrae la parte posteriore del Cybertruck da una particolare angolazione che nessuno ha mai visto prima. Infatti, sembra che qui sia rappresentata la visuale che potrebbe avere un automobilista che guiderà dietro il pick-up di Tesla. Una volta che questa è stata diffusa in rete gli utenti si sono sbizzarriti.

In molti hanno ironizzato sulla forma del veicolo. C’è chi l’ha paragonata ad un riavvolgi nastri VHS, altri invece ad una lavastoviglie. Insomma, i commenti non sono molto incoraggianti. Sicuramente, la parte posteriore del veicolo ha un aspetto estetico abbastanza discutibile. Le linee hanno perso la loro dinamicità ed è decisamente troppo piatto. L’esagerazione ha fatto torcere il naso a molti. Dunque, mentre in rete si diffondono “meme” su chi trova nuovi paragoni sempre più fantasiosi, gli appassionati si chiedono quale sarà effettivamente l’aspetto completo del Cyberstruck di Tesla.

A scapito di tutte le perplessità però, bisogna tener conto che si sta comunque parlando di una vettura unica e molto complicata da produrre. Lo stesso Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha dichiarato che la produzione di Tesla Cybertruck è stata una scelta molto azzardata e che potrebbe portare lui e l’intera azienda a rischiare molto se non dovesse andare come auspicato.

Chi ha investito nel progetto, al momento, non possono fare altro che aspettare e sperare questo loro investimento non si traduca in un flop totale. A tal proposito, lo stesso Musk ha riposto grandi speranze in un progetto che potrebbe minare la sua immagine così come quella dell’azienda automobilistica.