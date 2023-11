Robert Selby e The Shop, autofficina situata a Bradenton, hanno creato quella che può essere definita una vera e propria opera futuristica. Il team di Selby, già noto per le sue costruzioni uniche che uniscono auto d’epoca presenti nei film con veicoli più tradizionali, ha deciso di omaggiare una delle auto più famose nel cinema. Si tratta infatti della DeLorean, protagonista indiscussa del film del 1985 “Ritorno al Futuro”.

La base di questo progetto è la Tesla Model X, utilizzata per sfruttare le porte ad ala di gabbiano, simili proprio a quelle della DeLorean.

Tesla omaggia “Ritorno al Futuro”

Dal punto di vista visivo ci sono modifiche che riguardano il rivestimento argentato e la presenza di una griglia retrò stile anni ’80, presente sui fanali posteriori. Inoltre, non mancano badge “TMC”, un finto Mr.Fusion e addirittura un condensatore di flusso, sistemato all’interno del veicolo. Ovviamente, la costruzione non segue al 100% quella della DeLorean presente nel film “Ritorno al Futuro” e presenta alcuni dettagli che rendono lo stile di questo modello unico nonostante la vicinanza a questo “concept”.

Ciò che sorprende davvero, e rende la Model X particolarmente simile alla DeLorean è il doppio impianto lanciafiamme posizionato sul paraurti posteriore. Questo, infatti, crea una scia di fuoco simile a quella che si trova sull’asfalto ogni volta che la nota macchina del tempo parte per una nuova avventura. Il lanciafiamme della Tesla Model X utilizza parti di unità Exothermic Pulsefire modificate. Queste spruzzano benzina attraverso dei piccoli ugelli atomizzatori e accendono il carburante con l’uso di accenditori. E non è tutto.

La Tesla Model X ispirata a “Ritorno al Futuro” è dotata anche di sfiati temporali e feritoie posteriori che sono dotate a loro volta di ugelli CryoFX. Questi spruzzano anidrite carbonica e creano un vero e proprio effetto nebbia. Inoltre, è presente anche un sistema audio esterno (nascosto) che riproduce diversi effetti sonori, rumori del motore fino ad anche dei brani musicali.

Nonostante il suo essere un tantino eccentrica l’auto è stata costruita affinché potesse essere guidata quotidianamente. Selby ha dichiarato che il progetto ha riscosso molto successo proprio per il suo essere in grado di unire nostalgia e modernità, in un modello di un’auto elettrica molto particolare nel suo genere.