È risaputo che Arnold Schwarzenegger è un vero e proprio appassionato di auto e proprio recentemente ha acquistato una delle auto più rare al mondo. Si tratta della Eagle Speedster, considerata la prima Jaguar E-Type “a chilometro zero”. In tutto il mondo ci sono solo sei modelli del marchio indipendente Eagle Engineering, ed ora una di queste appartiene a Schwarzenegger.

L’auto di Schwarzenegger è tra le più rare al mondo

La Jaguar E-Type è altamente ricercata tra gli appassionati di auto d’epoca. Purtroppo, però non è facile trovare un esemplare in buone condizioni. Per riuscire a sopperire a questo problema la Eagle Engineering decise di creare la Speedster. Questo modello cerca di ricreare l’estetica dell’E-Type originale, mantenendo il suo piacere di guida. L’auto è dotata di un motore da 4,7 libri, con un cambio a 5 marce. La Speedster mantiene un design retrò per la presenza del cruscotto analogico e del volante d’epoca oltre che per lo specchietto retrovisore tipico degli anni Cinquanta. Queste auto, progettate e realizzate nel 2010, mantengono un certo fascino classico grazie ai dettagli curati e l’attenzione raffinata per i particolari.

Come già detto, in tutto il mondo sono state costruite, su commissione, solo sei unità di questo modello. Una delle auto è ora di proprietà di Schwarzenegger appunto, mentre un’altra è noto sia nelle mani di Simon Cowell.

Non si sa quale sia il prezzo effettivo di queste automobili, ma una stima ipotetica si aggira intorno al milione di dollari. Basti pensare che, qualche tempo fa, due delle Eagle Speedster sono state trovate sul mercato dell’usata ed una di esse includeva circa 200.000 dollari solo di optional aggiuntivi.

Schwarzenegger si è quindi “impegnato” molto per riuscire ad acquistare questo modello ed è altamente improbabile che se ne liberi tanto facilmente. A tutti gli effetti l’auto rappresenta una vera particolarità sul mercato con una fusione perfetta tra prestazioni moderne e fascino retrò. La Eagle Speedster incarna l’esclusività e l’eleganza delle auto d’epoca, un dettaglio questo ricercatissimo per tutti gli appassionati automobilistici.

In molti si chiedono se, con una simile rarità tra le mani, Schwarzenegger non decida di partecipare, il prossimo 17 novembre, al Los Angeles Auto Show 2023.