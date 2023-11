Online sono spuntate le foto della nuovissima Zeekr 007, l’auto elettrica dall’aspetto futuristico e dalle caratteristiche innovative. A differenza degli altri modelli della società, essa infatti possiede dei pannelli molto grandi aventi una grafica led animata su tutte e due le estremità, dandole un tocco in più mai visto nella produzione automobilistica.

La vettura è una delle tante presentate ultimamente nel mercato elettrico, sintomo di un crescente interesse verso il cambiamento ecosostenibile. Il piano mondiale, ormai piuttosto che europeo, è evidentemente quello di eliminare i veicoli a combustione fossile, dando parecchia scelta ai clienti. Se un tempo si pensava che le auto elettriche potessero avere soltanto un aspetto non propriamente sportivo, la Zeekr 007 dimostra invece il contrario.

L’auto elettrica del futuro

L’auto elettrica cinese presenta un tetto in vetro che va ad offrire una visuale verso l’alto completa. Immaginate di ammirare il cielo stellato comodamente posizionati su sedili comodi. Grazie alla trasparenza del tetto, tramite le immagini sul web, si riesce ad avere una visuale interna dell’abitacolo che sembra possa ospitare 5 viaggiatori, anche se non è una notizia certa in quanto non ci sono foto su questo aspetto. Un dettaglio straordinario della parte in vetro del soffitto e che esso avrà la tecnologia Nano silvered privacy dome, che permetterà al guidatore di regolare la trasparenza e gli offrirà un ottimo isolamento termico.

La Zeekr è caratterizzata anche da tre sensori LiDAR posizionati sia sui parafanghi in avanti che sul tetto, consentendo un sistema avanzato per la guida in autonomia. Per quanto riguarda la grandezza, non sono state diffuse delle specifiche precise, ma si suppone che sarà molto simile alla Model S di Tesla. Gli esperti credono che l’auto elettrica sarà dotata di un’architettura PMA2+, proveniente dalle SEA di Geely. Il motore dovrebbe invece essere un 204 CV elettrico e avere 350 Nm di coppia. Queste caratteristiche permetteranno un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. Invece, la sua componente principale, ovvero la batteria, sarà da 800 V potrebbe permettere una ricarica totale in all’incirca 30 minuti.

Il lancio della Zeekr 007 avverrà fra pochi giorni in Cina e andrà ad unirsi a tutte le altre berline dell’azienda. Chissà se il nome 007 faccia riferimento in qualche modo a James Bond per il suo design lussuoso.