iPhone 14 è lo smartphone della scorsa generazione che oggi può assumere una connotazione completamente diversa agli occhi del pubblico italiano, proprio perché riesce ad offrire ancora oggi ottime prestazioni, ma ad un prezzo fortemente ribassato rispetto al listino originario.

Il prodotto in promozione ha 128GB di memoria interna, che ricordiamo non possono essere incrementati con l’installazione di una microSD, ed è dotato ovviamente di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 20 ore di utilizzo consecutivo, ed un guscio ceramico nella scocca a proteggere l’intero dispositivo.

iPhone 14, il suo nuovo prezzo su Amazon è assurdo

E’ arrivato il momento di mettere le mani sul melafonino più apprezzato degli ultimi anni, infatti può essere acquistato un Apple iPhone 14, nella variante da 128GB, ad un prezzo tutt’altro che impossibile: basteranno 699 euro per il suo acquisto, considerando il listino di 899 euro, la riduzione applicata da Amazon è pari al 20%.

Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare al massimo, sul mercato è possibile trovare anche altre colorazioni, ma in genere costano almeno 100 euro in più della suddetta, considerazione utile proprio per comprendere l’eccellente portata della riduzione applicata da Amazon.

Il sistema operativo preinstallato è iOS 16, ma una volta acquistato potrete subito scaricare l’update a iOS 17, con processore A15 Bionic, che integra anche GPU 5-core per prestazioni di alto livello, e tutte le modalità fotografiche che hanno reso celebre il device: come la modalità azione o la cinema con Dolby Vision 4K. La disponibilità del prodotto è immediata, con consegna in pochissimi giorni.