Continua la battaglia degli operatori in Italia. Nel corso di queste settimane di autunno, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre hanno messo a disposizione di tutti gli utenti promozioni sempre più vantaggiose per la telefonia mobile con costi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe in autunno

Una prima iniziativa low cost per tutti i clienti. è quella di TIM che ha di nuovo messo a disposizione la sua TIM Wonder. I clienti che optano per questa tariffa avranno a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il pubblico è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a questa promozione di TIM, per mezzo della sua offerta Special 100 Giga. La tariffa più importante di listino di casa Vodafone prevede un prezzo mensile dal valore di 9,99 euro con consumi che includono chiamate ed SMS no limits più 100 Giga internet anche con il 5G.

Una contromossa di Iliad rispetto a TIM e Vodafone è sempre data dalla promozione, Giga 150. Gli utenti che scelgono questa iniziativa si troveranno a pagare soli 9,99 euro per ottenere chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati ed i canonici 150 Giga in 5G per internet.

A chiudere questo ventaglio di promozioni autunnali vi è WindTre, che assicura a tutti i suoi abbonati la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.