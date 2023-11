Sono molte le persone che scelgono di optare per uno smartphone usato (soprattutto quando si parla dei dispositivi Apple). Questa può rivelarsi la situazione perfetta per chi vuole provare un dispositivo della nota società della mela anche quando non si dispone della somma necessaria per poterne acquistare uno nuovo. Tuttavia, anche se questa può essere una buona soluzione interessante, è sempre bene dare prima un’occhiata a vari fattori d’interesse che possono aiutare a capire qual è la soluzione più adatta alle nostre esigenze. A tal proposito, è la stessa Apple che suggerisce alcuni consigli utili.

Cosa controllare quando vogliamo acquistare un iPhone usato

Nel caso particolare di questi acquisti, quando avvengono di persona, sarà possibile effettuare tutta una serie di accorgimenti utili. Infatti, testare il dispositivo e verificare eventuali malfunzionamenti ci può aiutare ad effettuare un acquisto più consapevole e ci impedisce di comprare un dispositivo che presenta dei malfunzionamenti o addirittura che non funziona affatto.

A tal proposito, Apple ci consiglia di procedere effettuando un test di ricarica per accertarsi che la porta funzioni. Il secondo controllo utile riguarda il display. Ci sono infatti diversi possibili scenari da considerare per accertarsi che questo non sia danneggiato. Inoltre, un altro importante dettaglio messo in luce da Apple riguarda il controllo dello stato della batteria dell’iPhone in questione. Questo dettaglio può essere controllato direttamente dalle impostazioni di iOS. Infatti, se la percentuale è superiore all’80% abbiamo la certezza che la batteria anche se usata è comunque in buono stato.

Ulteriori consigli utilissimi in caso di acquisto di un dispositivo iPhone riguardano le possibili riparazioni “subite” dal dispositivo. È possibile controllare quante e quali sono state le riparazioni effettuate sul dispositivo per scoprire se sono state realizzate riparazioni non autorizzate o se sono state inserite componenti non originali per quel determinato modello di iPhone. Questi dettagli sono particolarmente utili da sapere perché c’è il rischio che il dispositivo possa non funzionare a dovere. Infine, Apple consiglia di verificare la presenza di un possibile blocco operatore.

Questi sono solo alcuni dei consigli utilissimi che sono stati diffusi da Tim Cook in caso di acquisto di un iPhone usato. Se siete interessati all’argomento è possibile approfondirlo direttamente sul portale ufficiale di Apple.