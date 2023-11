Cyberbunker NATO degli hacker tedeschi, il documentario NETFLIX

Di serie TV, film e documentari ce ne sono in abbondanza su Netflix, soprattutto in quest’ultimo periodo. La piattaforma sta riscuotendo un successo fuori dal comune vista la qualità delle produzioni pubblicate al suo interno, con qualche utente che prediligerebbe alcuni show in particolare.

Proprio qualche giorno fa è arrivato un nuovo documentario, più precisamente l’8 novembre. Questo andrebbe a svelare come un gruppo di hacker sia stato in grado di sviluppare i lati più oscuri del web direttamente da un bunker ideato durante i tempi della guerra fredda.

Il tutto ha luogo in una cittadina tedesca turistica e tranquilla, tutto accaduto realmente nel 2019. Effettivamente la curiosità è tanta, visto che il bunker in questione, utilizzato come base operativa, apparteneva addirittura alla NATO. Il titolo di questa nuova produzione è “Cyberbunker: nelle profondità del dark web“.

Cyberbunker, la nuova produzione su Netflix che incanta e intriga il pubblico

Da diversi giorni non fa che totalizzare visualizzazioni su visualizzazioni questo nuovo documentario. Da tutti definito semplicemente “Cyberbunker“, questo nuovo contenuto di Netflix sta andando alla grande, stimolando la curiosità degli utenti più appassionati di informatica.

La vicenda, che dunque risale a qualche anno fa, vede implicata un’azienda informatica che si chiama proprio CyberBunker. Lo scopo della società era quello di occuparsi proprio dell’hosting di portali relativi al dark web. Ovviamente per molto tempo sarà tutto disponibile tramite il documentario che potrete vedere in esclusiva su Netflix. Chiaramente è possibile guardare il tutto indipendentemente dal tipo di piano di abbonamento che si possiede.