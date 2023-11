Euronics ha deciso di giocare d’anticipo mettendo subito sul piatto le offerte Black Friday, con una lunghissima serie di sconti speciali che permettono di ridurre al massimo la spesa da sostenere, ed allo stesso tempo essere certi di avere la certezza di spendere poco su tutta la tecnologia.

Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, ed anche online sul sito ufficiale, senza differenze sostanziali sul prezzo finale di vendita, a prescindere dall’area di acquisto o della categoria merceologica di riferimento.

Euronics, offerte da non credere in un volantino pazzo

Fino al 15 novembre potrete approfittare del volantino Black Friday di Euronics, sul quale si trovano i prezzi più bassi del momento, come ad esempio Apple iPhone 12, in vendita a 599 euro, passando per modelli anche più costosi, come Xiaomi Redmi 13T Pro, disponibile a 899 euro, per finire con Xiaomi 13T, disponibile a 699 euro.

Gli utenti interessati invece a prodotti decisamente più economici, potranno decidere di toccare con mano Realme 11, Realme 11 Pro+, Realme C55, Samsung Galaxy A54 (che comunque è in vendita a 349 euro), Redmi Note 12 Pro, Realme C55, Redmi 12 o Motorola Moto G12. Non mancano all’appello anche ottimi sconti mirati sui wearable, come Amazfit GTS 3 a 109 euro, oppure Galaxy Watch5 Classic di Samsung, disponibile a 199 euro (controllate anche online sul sito ufficiale per verificare l’effettiva disponibilità delle offerte e non perderne di vista nemmeno una).