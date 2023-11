Netflix, sono 7 le SERIE TV da guardare ora: sono TOP

Durante gli ultimi mesi Netflix sta raccogliendo un gran successo grazie a produzioni di grandissimo livello. Sono tantissimi gli utenti che sono rimasti folgorati soprattutto dalle serie TV, che hanno portato novità straordinarie e soprattutto veri e propri colossi degni di essere guardati tutti d’un fiato.

La lista delle serie TV da guardare assolutamente si è aggiornata pian piano e mostra questa volta nuovi contenuti

Netflix, la lista delle 7 serie che dovete vedere assolutamente

Al primo posto in classifica ecco Tutta la luce che non vediamo. Per chiunque si stesse chiedendo di cosa parla, si tratta di una miniserie con Mark Ruffalo, che in molti ricorderanno nel ruolo di Hulk nel film Marvel, nelle vesti di protagonista. Il tutto parte dal 1944, con Saint-Malo occupata dalle forze naziste. Partirà un messaggio via radio da parte di una donna, situazione punibile con la morte. Dall’altro lato si ritroverà un giovane soldato tedesco.

Al secondo posto ecco la nuova stagione de Il Sarto. Sarà proprio un sarto a confezionare l’abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico, con alcuni segreti oscuri che i tre nascondono che saranno in grado di stravolgere le loro vite.

Al terzo posto continua a riscuotere gran successo una serie TV che per qualche settimana è stata prima in classifica: Lupin. Il ladro gentiluomo questa volta non si ritroverà solo a salvaguardare la sua famiglia e a portare a casa qualche oggetto di valore con furti spettacolari, ma anche a proteggere la madre, che si farà viva dopo tantissimi anni.

Al quarto e aal quinto posto ecco Bodies e Ferry – La Serie, mentre al sesto e al settimo posto ci sono Elite e House of Cards.