Iliad continua a battere TIM, 150 giga e un regalo pazzesco

Ogni gestore che si rispetti riesce a godere di una vasta gamma di offerte disponibili sul suo sito ufficiale. Effettivamente è difficile mettere in difficoltà alcune realtà, siccome garantiscono ogni volta prezzi molto bassi e contenuti quasi infiniti. Ci sono dei nomi che riescono a tenere sotto scacco l’intero mondo della telefonia mobile italiana e tra questi figure c’è di diritto anche quello di Iliad.

Essendo uno dei gestori più di rilievo nell’ultimo periodo, ha il compito di non sbagliare un colpo. Lo scorso mese si è conclusa la validità dell’offerta in grado di offrire 200 giga, con diversi utenti che sono riusciti a sottoscriverla. Ora però è il turno di una nuova opportunità, già esistente da un mese, ugualmente vantaggiosa e soprattutto poco costosa per quanto riguarda il costo mensile.

Al suo interno ci saranno sempre gli stessi tasselli fondamentali, che consistono in minuti, messaggi e soprattutto connessione Internet a volontà. Anche questa sarà disponibile solo per un periodo di tempo, per cui fate molta attenzione a fare tutto in tempo.

Iliad: la promo da 150 giga al mese consente di avere il 5G gratuitamente

Al momento di opportunità disponibili nel mondo della telefonia mobile ce ne sono poche di questo genere. Nessun gestore o quasi riesce a fornire così tanti giga ad un prezzo così basso. Proprio per tale motivo va apprezzata alla grande la possibilità che concede Iliad, anche perché vale per sempre.

La Giga 150 garantisce minuti senza limiti, SMS senza limiti verso tutti e infine 150 giga al mese con il 5G gratis. Il prezzo mensile consiste in 9,99 € al mese per sempre.