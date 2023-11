Lo sviluppo di iOS 18 sembra essere stato messo un attimo in pausa da parte di Apple. Il motivo che ha spinto l’azienda della mela a questa scelta è legato alla volontà di risolvere prima tutti i bug presenti nella versione attuale del sistema operativo proprietario.

Nonostante i rallentamenti dei lavori, Apple non resterà indietro sullo sviluppo della prossima generazione dell’OS. Infatti, secondo quanto dichiarato dall’analista Mark Gurman, l’azienda di Cupertino si sta preparando al più grande aggiornamento degli ultimi anni.

La correzione dei bug sarà fondamentale per poter far lavorare le nuove rivoluzionarie feature nel migliore dei modi. Il motivo è legato alla volontà di creare un software che permette agli utenti di dimenticare la mancanza di aggiornamenti hardware significativi negli iPhone 16 di prossima generazione.

Apple sta lavorando sullo sviluppo di iOS 18 per renderlo l’aggiornamento più rivoluzionario e importante degli ultimi anni

Stando a quanto affermato dall’analista, sempre ben informato sul mondo della mela, iOS 18 potrà sfruttare l’intelligenza artificiale generativa integrata nel software. Questo significa che il sistema operativo potrà contare su una marcia in più per la gestione di tutti i task, con un chiaro vantaggio per l’utente.

Al momento non è chiaro quali saranno le feature che verranno introdotte, ma possiamo immaginare una migliore gestione della batteria, home con app che cambiano in base alle attività degli utenti, comparto fotografico migliorato e molto altro ancora.

Non a caso, la dirigenza di Apple in riferimento a iOS 18 lo ha descritto internamente come “ambizioso e avvincente“. Certamente, l’azienda si concentrerà sullo sviluppo di un nuovo design oltre che su miglioramenti della sicurezza e delle prestazioni.

Apple svelerà tutte le novità in occasione della Worldwide Developer’s Conference (WWDC) che si terrà il prossimo giugno. Durante il keynote, uno degli annunci più importanti sarà proprio iOS 18 e tutte le nuove feature che saranno utilizzate sugli iPhone 16.