Fra pochi giorni, il produttore tech Oppo avrebbe dovuto presentare in veste ufficiale sul mercato la sua nuova line up di smartphone di fascia medio-alta, tra cui Oppo Reno 11 e Oppo Reno 11 Pro. L’evento si sarebbe dovuto tenere in Cina il prossimo 23 novembre 2023. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia deciso di posticipare il debutto ufficiale. Ecco i dettagli.

Oppo Reno 11, il debutto della nuova serie è stato posticipato a dicembre

A quanto pare dovremo attendere ancora qualche settimana per vedere arrivare i nuovi smartphone di punta di casa Oppo. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che il produttore tech Oppo abbia deciso di posticipare l’arrivo sul mercato della nuova serie di smartphone Oppo Reno 11.

La causa, a quanto sembra, riguarderebbe la disponibilità dei display. Secondo la fonte, quindi, l’azienda avrebbe deciso di posticipare l’annuncio ufficiale al mese prossimo, ovvero a dicembre 2023. Per il momento non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito, quindi sarà comunque necessario attendere per esserne certi.

Nel frattempo, comunque, conosciamo già diverse delle presunte specifiche tecniche. Tra queste, spicca la presenza su entrambi i modelli di un ampio display con tecnologia OLED. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Oppo Reno 11 / 11 Pro – presunte specifiche