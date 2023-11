WindTre ha rinnovato il suo listino offerte dedicate ai nuovi clienti. Adesso acquistando una nuova SIM, i clienti potranno attivare la straordinaria offerta WindTre FULL 5G e ricevere Giga illimitati e uno smartphone Xiaomi a costo zero.

I nuovi clienti hanno a disposizione numerose tariffe, gran parte delle quali permettono di ottenere uno smartphone incluso nel prezzo e una quantità abbondante di Giga. La più conveniente, però, è la WindTre FULL 5G con Easy Pay, che prevede:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Offerta WindTre FULL 5G in promozione con Giga illimitati e Xiaomi remi 12 5G incluso!

L’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay consente ai nuovi clienti di abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate, ma non solo. Scegliendo di acquistare uno smartphone Xiaomi Redmi 12 5G non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa iniziale né a costi mensili. Lo smartphone sarà offerto gratuitamente dal gestore, che richiederà soltanto una spesa di 14,99 euro per il rinnovo dell’offerta. Optando per un dispositivo differente, però, sarà necessario recarsi in negozio e consultare il listino così da poter conoscere i costi previsti per l’acquisto.

I clienti che procederanno con l’attivazione della tariffa in questione entro i prossimi giorni avranno la possibilità, inoltre, di usufruire della promozione che consente di ricevere Giga illimitati fino al 31 marzo 2024. Scaduto il tempo previsto, l’offerta consentirà di ricevere una quantità ridotta di Giga.