Il progetto Human Ai Pin deve ancora vedere la luce, eppure le critiche hanno già cominciato a piovere dopo il video di presentazione. Lo scopo di questo nuovo dispositivo è quello di offrire un futuro ancor più tecnologico a chiunque acquisti uno smartphone moderno. Tuttavia, sono stati gli stessi utenti a notare un errore abbastanza grave dell’intelligenza artificiale nello sketch che sta circolando online per mostrare il device.

Le IA sono solitamente addestrate tramite un database di informazioni per dare risposte che siano veritiere e accurate. Proprio in questo settore stanno vedendo tantissimi cambiamenti e migliorie che rendono questa tecnologia sempre più affidabile. È per l’appunto in tale contesto che Human Ai Pin ha sbagliato.

Riuscirà la nuova intelligenza artificiale a conquistare il pubblico?

Il video che circola sul web, della durata di circa 10 minuti, mostra come Imran Chaudhri, fondatore della nuova startup e ex dipendente della Apple, chi è dall’intelligenza artificiale un consiglio sul dove guardare l‘eclissi solare che avverrà nell’aprile del 2024. La risposta dell’IA però non è stata esatta e molti utenti hanno tenuto subito ad esprimere il loro sconcerto. Human Ai Pin, infatti, indica tra le location più adatte l’Australia. L’eclissi di Aprile in realtà sarà visibile soltanto in alcune zone specifiche del mondo e l’Australia non è tra queste.

Precisamente solo coloro che saranno in Messico o in altre zone degli Stati Uniti America riusciranno ad ammirare la bellezza di questo evento. In questo caso, dunque, una risposta esatta corretta sarebbe stata l’indicazione dell’America del Nord. I dibattiti sono subito partiti a razzo. Già solitamente viene messa in dubbio la capacità dell’intelligenza artificiale del dare risposte corrette e questo episodio non ha di certo aiutato. Gli sviluppatori ora dovranno lavorare ad una soluzione, cercando di convincere al contempo gli utenti della validità della loro creazione.

Uno scivolone del genere era già accaduto con il più conosciuto Google Bard, che al momento non sta avendo l’esatto successo che l’azienda si aspettava. L’impresa di una risalita sarà dunque molto ardua. Dovremmo aspettare le prossime mosse per capire se riusciranno nell’impresa e se effettivamente l’IA sia o meno uno strumento affidabile.