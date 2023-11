Le versioni coreane dei nuovi flagship Samsung Galaxy S24 sono state avvistate su Geekbench. Nello specifico, sulla piattaforma di benchmark sono apparsi sia la versione standard che la Ultra dei nuovi top di gamma del produttore.

Grazie ai dati registrati da Geekbench, possiamo confermare che il Galaxy S24 sarà caratterizzato dalla presenza del System-on-Chip Exynos 2400. Il chipset è un deca-core con 4 core che lavorano a 1.96GHz, 3 core con frequenza a 2.59GHz, 2 core a 2.9GHz e un core che può arrivare a 3.21GHz.

Questa configurazione, associata a 8GB di memoria RAM, ha permesso al device top di gamma in grado di totalizzare dei punteggi molto interessanti. Nel test in single core un punteggio di 2.051 e nel test in multi core un punteggio di 6.204.

Passando al Galaxy S24 Ultra, Samsung ha optato per il SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Infatti, i dati mostrano la presenza di un chipset Qualcomm dotato di un leggero overclock, quindi in grado di operare a frequenze più alte.

Grazie a questo aumento della potenza disponibile, i risultati dei test in single core e in multi core sono più interessanti rispetto alla versione base. Infatti, il flagship Samsung fa registrare rispettivamente 2.214 e 6.744 punti. Il sistema poteva contare anche su 13 GB di memoria RAM.