Google sta iniziando a fare pulizia sui propri server andando ad eliminare tantissimi account. In particolare, l’azienda di Mountain View si sta concentrando sugli account inutilizzati, ossia quelli privi di azioni svolte dagli utenti.

Entro la fine del 2023, la nuova politica di Google diventerà attiva e comporterà l’eliminazione di migliaia di account inattivi. Il gigante delle ricerche ha confermato che per essere considerato inattivo, un account non deve presentare accessi e non devono essere state eseguite azioni.

Una volta eliminato l’account, non saranno più disponibili le email, i documenti, le foto e i video caricati e salvati. Come emerso dalle ultime indiscrezioni, la rimozione degli account sarà ampiamente pubblicizzata da parte dell’azienda.

Google vuole migliorare la sicurezza dei propri servizi per gli utenti e sta iniziando ad eliminare gli account inutilizzati e inattivi

Verranno inviate molteplici comunicazioni per invitare gli utenti ad intraprendere qualsiasi azione. Le notifiche saranno inviate sia all’indirizzo email associato all’account da chiudere sia ai contatti di recupero indicati dagli utenti.

Basterà inviare una qualsiasi email, fare una ricerca online, aprire Google Drive o scaricare un’app dal Play Store per indicare all’azienda di Mountain View che l’account è ancora in uso. Si considererà ancora attivo anche qualsiasi account che abbia condiviso almeno un video su YouTube, a prescindere dall’ultimo accesso eseguito sulla piattaforma.

Nel caso in cui non dovessero essere rilevati accessi, Google procedere con l’eliminazione dell’account anche come forma di sicurezza per gli utenti. Infatti, questi account sono quelli più soggetti agli attacchi hacker come il dirottamento degli account e furti di dati.