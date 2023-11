Soltanto poche settimane fa Tim Cook, CEO di Apple, ha affermato di aver investito molto sull‘intelligenza artificiale generativa e che questa sarà gradualmente introdotta sui dispositivi Apple. Sulla base di ciò e tenendo conto delle ultime notizie riguardanti Samsung e la possibilità che il Galaxy S24 sia il primo smartphone con AI generativa integrata, alcune fonti ritengono che gli iPhone 16 avranno delle funzionalità esclusive bassate sull’intelligenza artificiale, la quale potrebbe collaborare con Siri per offrire un’esperienza utente del tutto nuova.

iPhone 16 con intelligenza artificiale generativa: cosa sappiamo sui melafonini del 2024!

Secondo Revegnus, Apple introdurrà per la prima volta l’intelligenza artificiale generativa sui suoi iPhone 16 perfezionando Siri. L’assistente virtuale, dunque, dovrebbe fare il suo debutto già nel giugno del 2024, anticipando di un anno i tempi indicati da Mark Gurman, secondo il quale una nuova versione di Siri sarà presentata da Apple soltanto nel 2025.

Restano ancora ignote le modalità tramite le quali Apple integrerà le novità previste e se queste saranno disponibili esclusivamente sulla serie di iPhone 16 o saranno estese a tutti i dispositivi aggiornabili ad iOS 18.

Sicuramente si tratterà di un cambiamento rilevante che renderà i prossimi melafonini davvero innovativi. Apple potrebbe avere intenzione di introdurre parecchie novità su iPhone 16 aggiornando il comparto fotografico e le dimensioni del display; e introducendo un nuovo tasto “Cattura”, che potrebbe permette di eseguire rapidamente funzionalità legate al comparto fotografico.

I tempi sono ancora prematuri per ritenere certe tutte le informazioni emerse riguardo la prossima serie di iPhone ma come sempre, le indiscrezioni sui dispositivi Apple sono solite trapelare con molto anticipo fornendo costantemente informazioni sempre più approfondite su quelle che saranno le novità. Quindi, non è da escludere che quanto fino ad ora rivelato corrisponda alle reali intenzioni del colosso.