Whatsapp - possiamo tirare un sospiro di sollievo, niente annunci pubblicitari in chat

WhatsApp, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, ha recentemente confermato che non introdurrà annunci pubblicitari nelle chat degli utenti. Questa decisione è stata comunicata da Will Cathcart, capo di WhatsApp, durante un’intervista con la giornalista brasiliana di Folha de S. Paulo. Cathcart ha discusso il futuro dell’app e le strategie di monetizzazione di Meta, sottolineando l’importanza di preservare l’esperienza utente.

Whatsapp: dove si troverà la pubblicità?

Cathcart ha chiarito che, sebbene WhatsApp sia un servizio gratuito e non richieda abbonamenti, la società non prevede di inserire annunci pubblicitari direttamente nei messaggi o nelle chat. “Non pensiamo che sia il modello giusto. Le persone, quando aprono i messaggi in arrivo, non vogliono vedere la pubblicità,” ha affermato. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di mostrare annunci in altre aree dell’app, come i canali pubblici e la sezione Stato, simile alle storie di WhatsApp.

Inoltre, Cathcart ha menzionato altre forme di monetizzazione, come l’introduzione di un sistema di iscrizione a pagamento per i canali, simile a quello già esistente su Telegram. Questo approccio fornisce un modello di business alternativo che non si basa esclusivamente sulla pubblicità. Una fonte di guadagno significativa è anche l’API WhatsApp Business, che offre strumenti avanzati per le aziende. Questa rappresenta un’attività da 10 miliardi di dollari all’anno, consentendo all’app di generare entrate senza dipendere dalla pubblicità, attraverso servizi a pagamento e commissioni.

Nel 2018, WhatsApp aveva sperimentato la visualizzazione di annunci nello stato degli utenti, ma l’iniziativa è stata sospesa a causa di preoccupazioni interne riguardo la reazione degli utenti e potenziali problemi di privacy. Questa prudenza riflette l’attenzione verso la privacy dei suoi utenti, un aspetto che Cathcart ha enfatizzato nell’intervista.

Cathcart ha anche parlato dell’impegno di WhatsApp per la privacy e ha rivelato che l’azienda sta esplorando l’idea di creare piccoli canali privati, utilizzabili per la comunicazione interna in aziende e scuole. Questo sviluppo potrebbe offrire nuove opportunità nel campo della comunicazione professionale ed educativa.