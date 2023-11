WhatsApp continua ad arricchire le sue funzioni, offrendo a tutti i suoi utenti prestazioni sempre più complete. In particolare, l’ultima novità sembra riguardare i suoi Canali. Anche se da poco arrivati l’app di messaggistica istantanea non si dimentica di loro quando si tratta di aggiornamenti e l’ultimo previsto potrebbe rendere felici moltissimi utenti. Nella versione beta di WhatsApp sembra essere presente la possibilità di effettuare i sondaggi anche nei Canali.

La versione beta in questione è la 2.23.24.12 per tutti i dispositivi Android. All’interno di questa versione alcuni utenti hanno scovato questa particolare feature ed è molto probabile che verrà implementata a livello mondiale già a partire dalle prossime settimane.

Novità in arrivo per i canali WhatsApp

La funzione si presenta analogamente a come già presente nelle chat di gruppo dallo scorso novembre 2022. A maggio 2023 la funzione era stata ampliata, dando agli utenti che creano i sondaggi la possibilità di determinare quante risposte possono selezionare gli altri utenti. Ed ora arriva l’ennesimo aggiornamento che porta questa funzione anche nei Canali WhatsApp.

Tra le chat di gruppo e i Canali di WhatsApp ovviamente ci sono sostanziali differenze soprattutto in merito alla questione della privacy. Proprio per questo, gli sviluppatori di Meta hanno apportato una serie di modifiche riguardo la funzione sondaggio all’interno dei Canali. Queste modifiche serviranno proprio per garantire la privacy di tutti gli utenti iscritti al Canale. In particolare, la modifica principale consiste nel lasciare i voti anonimi, quindi né gli altri iscritti al Canale e né gli altri amministratori di quest’ultimo potranno scoprire chi ha votato coso. Dunque, non sarà possibile risalire ai numeri di telefono degli utenti anche se forniranno il proprio voto nel sondaggio. Un’importante modifica questa che continua a garantire l’anonimato all’interno dei Canali della nota app di messaggistica.

Come detto prima, è molto probabile che l’aggiornamento verrà presto rilasciato su larga scala per tutti i dispositivi a livello mondiale, ma per il momento non si hanno ancora informazioni certe riguardo una possibile data di rilascio. È molto probabile che anche per la possibilità di effettuare i sondaggi nei Canali si diffonda in tempi diversi. Come ormai è noto WhatsApp tende sempre ad effettuare dei rollout graduali accertandosi così di tenere sotto controllo la situazione e poter rispondere subito in caso di malfunzionamenti nel sistema. Ciò che è certo è che l’aggiornamento sicuramente non avverrà simultaneamente per Android, iOS e web.