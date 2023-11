Continuiamo ancora a parlare dell’operatore virtuale Rabona Mobile e dei disservizi che hanno colpito la sua rete dallo scorso aprile.

Lo stesso operatore ha riportato, in una comunicazione ufficiale sul proprio sito web ufficiale che la colpa è da ricercare nei suoi fornitori, Vodafone e Plintron che hanno improvvisamente interrotto l’erogazione dei servizi all’operatore Rabona Mobile. Da quel momento tutti gli utenti si sono ritrovati con una scheda SIM che non era più in grado di inviare SMS, effettuare chiamate o navigare su internet. Insomma, una SIM inutilizzabile.

La disputa tra Rabona Mobile e i suoi fornitori continua in Tribunale

Il Tribunale di Milano si sta occupando del caso e per il momento non ci sono ancora novità a riguardo. Non si sa infatti se la disputa porterà ad una risoluzione dei problemi o se si possa arrivare ad una condizione tale che possa spingere l’operatore virtuale verso la chiusura.

Per ora Rabona Mobile scongiura questa possibilità e dopo aver vinto il ricorso proposto al Tribunale è riuscito ad ottener un rimborso per tutti i suoi utenti e la possibilità di riattivare i servizi fino a quando non si arriverà alla risoluzione definitiva della disputa che ormai va avanti da sette mesi.

Dunque, i clienti dell’operatore virtuale Rabona Mobile ad oggi possono nuovamente riutilizzare la propria SIM e inoltre riceveranno una somma di denaro pari al totale di tutte le ricariche effettuate in questi mesi di disservizi come risarcimento danni. Purtroppo, però non ci sono ulteriori informazioni a riguardo e per il momento si può soltanto attendere e sperare che si arrivi presto alla migliore soluzione possibile.

Nel frattempo, per tutti gli utenti che non sono disposti ad aspettare oltre e non vogliono rischiare aspettando l’esito definitivo della disputa c’è la possibilità, senza costi aggiuntivi o penalità di poter cambiare operatore telefonico. Per chi non vuole rinunciare alla propria SIM con la relativa promozione Rabona può invece optare per un affiancamento di una seconda SIM a quella principale, in attesa di maggiori sviluppi.

Rabona Mobile sul proprio sito non ha aggiunto ulteriori informazioni ed anzi permette a tutti gli utenti di poter accedere e attivare una nuova SIM.