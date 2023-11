Blackview Tab 18: tablet da 12 pollici a 2.4K e fino a 24GB di RAM

Blackview Tab 18 vuole essere il nuovo punto di riferimento per il segmento mobile, prodotto da Blackview, azienda che negli anni è stata in grado di lanciare sul mercato tantissimi smartphone e dispositivi portatile, mettendo a disposizione degli utenti una nuova completa esperienza.

Il tablet è caratterizzato dalla presenza di un ampissimo display da 12 pollici con risoluzione 2.4K, per immagini più dettagliate e testi di facilissima lettura, con rapporto schermo/corpo dell’86,6% (cornici sottilissime), e certificazione TÜV SÜD Low Blue Light, per un minore affaticamento della vista. Gli utenti che vorranno leggere con il proprio Blackview Tab 18 potranno approfittare di una modalità apposita che lo renderà simile ad un ebook reader, la Dark Mode su più livelli, ed una Night Light Mode, atta a diminuire al massimo la luce blu.

A prescindere ad tutto ciò, la risoluzione massima in FullHD con la certificazione Widevine L1 sulle principali piattaforme di streaming online, come Netflix, Prime Video o Disney+, permetterà di godere alla perfezione di tutti i contenuti, oppure di sfruttare l’esperienza multi-windows, suddividendo lo schermo in più schermate. La creazione di contenuti sarà facilitata dal possibile acquisto della tastiera magnetica 2in1, oppure della Magnetic S Pen Gen 2, con oltre 4096 livelli di pressione ed una latenza inferiore ai 10ms.

Blackview Tab 18 – prestazioni migliorate

Sotto il cofano troviamo il processore a 6 nanometri MediaTek Helio G699, con possibilità di avere fino a 24GB di RAM (grazie all’incremento digitale, mentre la RAM reale è di 12GB) e 256GB di ROM (espandibile fino a 1TB con microSD). Le prestazioni sono ottime, infatti il tablet permetterà di aprire fino a 38 applicazioni in background, con un miglioramento del 70% rispetto al predecessore.

Il sistema operativo è infine Android 13, con personalizzazione DokeOS_P 4.0, per una migliore efficienza, privacy, prestazioni e design più vicino agli standard attuali. La PC Mode arriva alla versione 2.0, permettendo agli utenti di mantenere il focus su una finestra più importante delle altre, integrando poi lo Schermo Diviso, una nuova Task Bar, ed alcune applicazioni che rendono l’esperienza sempre più smart e allineata alle aspettative (come i sottotitoli in tempo-reale durante le videochiamate).

Da non trascurare nemmeno i quattro speaker fisici realizzati in collaborazione con Harman Kardon, con Harman AudioEFX 2.0, capaci di produrre un suono surround grazie alle 5 modalità di effetti permesse dalla suddetta tecnologia, adattando così la riproduzione all’esigenza specifica del momento. Senza trascurare nemmeno l’autonomia, con una batteria da 8800mAh che supporta la ricarica rapida a 33W (si carica del 50% in un’ora), oppure il comparto fotografico. Nel Blackview Tab 18 sono presenti due sensori da 8 e 16 megapixel, con registrazione video in 2K, scatti migliorati del 15% con l’algoritmo Blackview ArcSoft 7.0, ed il pieno supporto a Smart Google Lens.

Blackview Tab 18 sarà disponibile con connettività 4G in tre colorazioni differenti, gli utenti che lo acquisteranno su Aliexpress (premendo questo link) tra l’11 ed il 17 novembre lo pagheranno soli 267 euro, con un risparmio del 50% rispetto all’originario prezzo di listino di 523 euro.