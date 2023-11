Per sentirci al sicuro alla guida durante i nostri viaggi, solitamente ci affidiamo ai GPS che contengono sensori sempre più sviluppati e offrono un numero di informazioni dettagliate sul nostro percorso. Fortunatamente, sono anni che non c’è più bisogno di utilizzare le mappe di carta, molti non sanno neanche più cosa siano. Praticamente tutti i dispositivi che possediamo ora, che siano integrati nell’automobile o che si tratti semplicemente del nostro smartphone, ci permettono di accedere a dati piuttosto accurati.

Solitamente si riesce ad arrivare ad una destinazione in maniera puntuale, grazie anche alle funzioni che permettono di evitare ingorghi, traffico e anche gli autovelox. Di programmi del genere ne esistono diversi, alcuni sono ovviamente più utilizzati di altri. Il primo che viene in mente è sicuramente Google Maps, anche se non tutti sono d’accordo nella sua efficienza. È capitato più volte che qualche guidatore si trovasse in una zona sperduta, piuttosto lontana dal luogo in cui si doveva arrivare. Un suo validissimo competitor è Waze, un’applicazione capace di sfruttare il sistema GPS per indicare all’automobilista la giusta via.

Segui Waze GPS se non vuoi cascare in un burrone

Il punto forte di Waze è sicuramente la sicurezza. Gli sviluppatori hanno lavorato per donare all’automobilista una protezione totale in modo che riesca ad avere prudenza alla guida. Tramite l’applicazione, nel caso in cui si dia retta alle indicazioni effettive, si verrà avvisati anche della presenza di strade particolarmente pericolose. Questo aspetto e ciò che contraddistingue la nuova versione dell’app.

La funzionalità, infatti, è capace di dirci in tempo reale se la via che stiamo per percorrere presenta una situazione eventualmente pericolosa o se su di essa sono stati effettuati diversi sinistri stradali. In questo modo potremo scegliere si evitarla o meno. Waze invierà una notifica con tutti i dati inerenti e ci indicherà il punto preciso in cui sono arrivati ai database il maggior numero di segnalazioni.

Come ci riesce? Sfruttando le informazioni a disposizione e incrociandole grazie all’intelligenza artificiale. In questo modo riesce a offrire le soluzioni migliori per arrivare alla destinazione prestabilita in un tempo breve. Questo sistema metterà a dura prova quelli già esistenti sul mercato. Non tutti sono capaci di donare così tanti dati in breve tempo. Una qualità che potrebbe portarlo su l’olimpo dei GPS utilizzati in Italia.