Non è la prima volta che TIM decide di scendere in campo per combattere al fianco delle donne. Una delle ultime novità, è “Women Plus” un’app ideata dall’operatore di telefonia per sostenere l’occupazione femminile. Ma non è finita qui. Infatti, proprio in questi giorni è arrivato un nuovo interessante annuncio. Il gruppo TIM, guidato da Pietro Labriola, ha deciso infatti di coinvolgere la sua rete di punti vendita in un progetto per le donne. L’idea è quella di riuscire a sfruttare la capillarità di TIM sul tutto il territorio italiano. Infatti, sfruttando i negozi TIM si cercherà di diffondere, in modo accelerato, la rete dei “punti viola”.

TIM contro la violenza di genere con i “punti viola”

I “punti viola” sono dei luoghi sicuri che l’associazione DonnaXStrada, no profit impegnata per la sicurezza tra le strade e per contrastare la violenza di genere, sta cercando di portare in tutta Italia. TIM si inserisce in questo progetto mettendo a disposizione i propri punti vendita. Il personale di tutti gli oltre 200 negozi TIM è stato adeguato, formato e soprattutto sensibilizzato al fine di poter prestare una prima forma di assistenza qualora ci fossero situazioni di pericolo per le donne. Questo aiuta anche a diffondere una maggiore consapevolezza su quali sono gli strumenti utili per riuscire a contrastare la violenza di genere.

TIM si vuole impegnare per poter sostenere il progetto di DonnaXStrada a 360 gradi. La campagna che ha annunciato questa collaborazione ha messo in evidenza come per poter migliorare ed evolversi c’è bisogno dell’impegno e del talento di tutti e di tutte. Inoltre, l’azienda di telefonia ha ribadito l’importanza di superare gli stereotipi e offrire migliori opportunità alle donne al fine di contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Per riuscire a far diffondere sempre più questa iniziativa, Marco Sanza, amministratore delegato di TIM Retail, è intervenuto lanciato quella che possiamo definire una vera e propria “call to action” per la rete di vendita.

I negozi TIM hanno una forte valenza su tutto il territorio italiano ed è proprio questo su cui si vuole fare leva insieme anche alla posizione strategica di cui godono molti punti vendita. Sanza, quindi, invita tutta la rete di vendita a partecipare all’iniziativa anche per rendere gli addetti alle vendite pronti per supportare persone che potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo. I negozi TIM diventano in questo modo luoghi sicuri dove potersi rifugiare, un luogo in grado di contrastare, almeno in parte, la violenza di genere.