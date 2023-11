Nel giro di alcuni anni Google Maps è cambiato radicalmente. Le novità che riguardano l’applicazione sono tantissime e sempre più interessanti. Lo scopo è quello di rendere l’esperienza di guida sempre più piacevole ed agevolata. Con l’ultimo aggiornamento però l’app di Google sta per compiere un ulteriore passo avanti introducendo nel suo sistema l’AI.

Nuovo legame tra Google Maps e AI

Grazie alla tecnologia dell’intelligenza artificiale Google sta per introdurre alcune novità sensazionali. Tra queste troviamo l’itinerario ecologico che da agli utenti la possibilità di scegliere un percorso stradale meno impattante per l’ambiente. Inoltre, stanno per essere inserite anche le Live View, ovvero sistemi di realtà aumentata che permetteranno ai conducenti di orientarsi con molta più facilità.

Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale Google ripropone di cambiare radicalmente la sua app. Con le Immersive View verrà mostrata un’anteprima del proprio itinerario durante le varie fasi di viaggio. La vista multidimensionale offerta dal sistema permette di percorre in tempo reale le strade che vengono mostrate sullo schermo. Le indicazioni saranno molto più dettagliate e saranno sia visive che audio. Inoltre, è possibile anche regolarsi sulla base del traffico e delle condizioni atmosferiche sulla base delle informazioni utili inserite. Il sistema delle Immersive View per il momento è disponibile ad Amsterdam, Firenze, Londra, Dublino, Los Angeles, San Francisco, San Jose, New York, Venezia e Tokio. Inoltre, sarà disponibile su tutti i dispositivi Android ed iOS. Ma non è finito qui.

Ulteriori novità in arrivo

Un ulteriore aiuto che verrà fornito per favorire l’orientamento riguarda le implementazioni di Lens per Maps. Ora, grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale, basterà selezionare l’icona di Lens presente nella barra di ricerca e sollevare il proprio dispositivo. In questo modo ci verranno fornite informazioni utili su stazioni di transito, bancomat, caffetterie, negozi e ristoranti che si trovano nelle vicinanze del luogo dove ci troviamo. Proprio in questi giorni Lens sta per arrivare in oltre 50 città, tra cui Las Vegas, Roma, Austin, Milano, Taipei e San Paolo. L’aggiornamento arriverà per tutti i dispositivi Android, iOS e anche sulle auto con Google Built-in.

Infine, il nuovo aggiornamento mostra una certa attenzione anche per i veicoli elettrici. Infatti, tutti i conducenti di questi veicoli potranno vedere sull’app informazioni utili riguardo le stazioni di ricarica. Sia su dispositivi Android che iOS sarà possibile vedere dove si trovano le stazioni di ricarica, se sono compatibili per il proprio veicolo e se sono veloci, medie o lente. Inoltre, sarà possibile sapere anche quando è stata usata l’ultima volta la colonnina, così da evitare viaggi inutili nel caso in cui la stazione di ricarica sia guasta.