Iliad, con 9 EURO al mese c'è un GRAN regalo nella Giga 150

Attualmente siamo di fronte probabilmente alla migliore offerta, senza dubbio quella più continua. Sono infatti già tre le volte in cui Iliad l’ha lanciata in questi anni. Con la Giga 150 gli utenti che scelgono il provider possono avere il meglio, partendo dai minuti e finendo ai giga.

Si parte dalle telefonate senza limiti verso tutti i provider e dagli SMS senza limiti verso tutti. Infine si possono avere 150 giga per navigare in Internet. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.

Iliad, la promo GIGA 150 regala gratis a tutti la connessione 5G per sempre

La volontà di Iliad è chiaramente quella di mostrare di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, battendola con offerte straordinarie. La nuova Giga 150 è sicuramente una di queste e dimostra tutta la sua importanza offrendo agli utenti anche il 5G gratis. Da non dimenticare che in base alla zona in cui si utilizzerà il proprio smartphone, si potrebbe avere uno standard di rete piuttosto che un altro.

In poche parole, potrebbe capitare che in casa avrete tranquillamente il 5G disponibile mentre al lavoro dovrete limitarvi al semplice 4G. Lo stesso vale anche in base allo smartphone che possedete: se sarà di ultima generazione e quindi con un modem 5G all’interno, potrete sfruttare tale standard, altrimenti no.

Andando poi ai costi totali, oltre al prezzo dell’offerta, il primo mese comprenderà anche un costo di attivazione praticamente uguale. La prima ricarica che gli utenti dovranno effettuare sarà pertanto di 20 €, con il credito che sarà scalato per 19,98 €.