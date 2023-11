Iliad GIGA 150, la super promo con un regalo STRAORDINARIO

Tutti i gestori che negli ultimi anni sono riusciti a fare strada, hanno adottato determinati parametri per le loro offerte. L’ultimo periodo è stato contraddistinto fortemente dall’introduzione di nuove promo da parte dei gestori virtuali, che in un certo qual modo hanno provato a battere la concorrenza di aziende molto più forti.

Una di queste potrebbe essere Iliad, che fin dal 2018 sta riuscendo a impartire una lezione a tutto il mondo della telefonia mobile. Il merito è dei suoi contenuti che sembrano non finire mai ma anche dei prezzi che sono i più bassi sul mercato.

Ad oggi sul sito ufficiale si può trovare tranquillamente una promozione che in molti già avevano visto durante l’anno scorso. Il nome è quello della Giga 150, promo che ogni mese costa poco offrendo tutto.

Iliad, la promo dei 150 giga in 5G è ancora disponibile sul sito ufficiale con 9,99 € al mese

Gli utenti che possono avere a disposizione la possibilità di sottoscrivere l’offerta, pagheranno solo 9,99 € al mese per sempre. Esatto, questa promo non cambia mai prezzo, siccome Iliad non è sottoposto ad alcun tipo di rimodulazione come gestore mobile.

Venendo a quelli che sono i contenuti, gli utenti possono beneficiare del meglio che c’è. Si parte infatti da messaggi senza limiti verso qualsiasi utente, minuti illimitati verso tutti per finire con 150 giga disponibili utilizzando la velocità massima di rete.

Il prezzo sarà quindi di 9,99 € al mese ma bisogna corrispondere anche un costo di attivazione praticamente uguale. Il primo pagamento corrisponderà dunque a 19,98 € al mese. Ricordate quindi di effettuare una ricarica da almeno 20 €.