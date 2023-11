Unieuro è pronta ancora una volta a far letteralmente impazzire i consumatori, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, che riesce così a convincere la maggior parte degli acquirenti a recarsi in un negozio, oppure ad affidarsi al sito ufficiale.

Il volantino disponibile in questi giorni è attivo tranquillamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, così gli utenti sono sicuri di potervici accedere, e di godere anche della spedizione gratuita diretta presso il proprio domicilio (solo se l’ordine è superiore ai 49 euro).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove avrete i codici sconto ed anche le offerte esclusive gratis.

Unieuro, offerte assurde solo oggi

Volete acquistare il nuovo Google Pixel 8 ed allo stesso tempo risparmiare moltissimo? siete nel posto giusto, infatti potete farlo vostro a soli 729 euro. Nel mentre, con 20 euro in più rispetto al suddetto prezzo, potrete anche mettere nel carrello il bellissimo Samsung Galaxy S23, un top di gamma a tutti gli effetti. Discorso diverso per quanto riguarda il Galaxy Z Fold5, che oggi ha un costo di 1599 euro, e che richiede indubbiamente un esborso ben più elevato al consumatore finale.

Nella fascia media si trovano comunque buonissime occasioni, come Xiaomi 13T a 499 euro, Galaxy A14 a 169 euro, Galaxy A23 a 199 euro, Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Realme C53 a 159 euro, TCL 40Se a 149 euro e Honor X8a. Ogni occasione per risparmiare viene raccolta nelle pagine che trovate qui sotto, con anche il link al sito ufficiale.